Calcio, Eccellenza. Buon punto del Comiso a Lentini

Primo punto del nuovo anno per il Città di Comiso, che domenica ha affrontato la Leonzio allo stadio “Angelino Nobile”, match valido come prima giornata di ritorno.

Ecco il risultato finale con i marcatori:

Leonzio 1 (Panarello 44’ 2T)

Città di Comiso 1 (Oliveira 30’ 2T)

“La prima partita del 2023 non è stata semplice, né facile, per diversi motivi- ha analizzato mister Francesco Tudisco- “Innanzitutto venivamo da tre settimane di stop, avevamo fatto dei richiami, dei lavori importanti, a livello atletico, e probabilmente la squadra, specialmente a primo tempo, lo ha accusato, e poi avevamo come avversaria una squadra forte, a mio avviso, ben organizzata, una squadra che ha dei giocatori importanti, di spessore, quindi il punto che abbiamo realizzato ieri a Lentini è stato un punto importante, soprattutto se consideriamo che la Leonzio è una squadra che in casa ha quasi sempre vinto. Un punto che per noi è sempre motivo di crescita, sia calcisticamente parlando sia come autostima.

Per quanto riguarda il mio commento sulla partita, posso dire che l’abbiamo giocata a viso aperto, è stata una partita maschia, una partita in cui noi siamo stati poco incisivi nei primi 45 minuti di gioco, loro invece si sono rivelati più pericolosi. Abbiamo sbagliato molto: fraseggio, giocate, movimenti, quindi loro nel primo tempo hanno fatto una partita diversa rispetto al secondo tempo, in cui noi ci siamo sistemati meglio in campo, abbiamo fatto qualche cambio, e la squadra ha giocato di più, è stata brava a verticalizzare e a muoversi di più senza palla, e di conseguenza è arrivato il vantaggio. Quindi credo che alla fine subire il gol è stata una beffa, però credo, se devo essere obiettivo, il pari ci sta tutto. Fa sempre male prendere gol, specialmente nelle battute finali. Se da un lato alla squadra io non posso rimproverare nulla, dall’altro lato divento cattivo, molto impellente, quando la squadra o l’elemento non fa quello che io gli dico”.

Domenica si ritornerà allo stadio Peppe Borgese contro una big del girone, ovvero il Siracusa. A tal proposito, mister Tudisco ha affermato: “Domani si ricomincia, faremo i nostri giorni di lavoro, cercheremo di preparare al meglio la partita di domenica, indipendentemente da quale sia l’avversaria. Per noi non deve fare differenza. Sicuramente gli avversari, ovvero il Siracusa, avranno dei valori diversi ma il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso: voglio vedere una squadra che lavora bene in settimana e raccoglie tutto quello che abbiamo seminato in settimana la domenica. Spero che sia una partita importante per noi, da un punto di vista di risultato, del gioco, della prestazione, e che ci sia una bella cornice di pubblico”.

