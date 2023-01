Teatro di Vittoria, Nicastro: “Ristabiliamo la verità storica”

“Ne ho sentite di cotte e di crude sul teatro comunale di Vittoria. Avevo deciso che sarebbe stato più giusto tacere, per non offuscare di polemiche questo momento. Però, a fronte dei soliti interventi di chi ritiene di avere salvato la Patria, vale la pena ricordare come sono andate le cose”. Lo dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, evidenziando che, agli inizi del 2019, allora in qualità di segretario cittadino del Pd, sollecitò il deputato all’Ars dei democratici, Nello Dipasquale, a intervenire. “Fu quest’ultimo, e non altri, dietro nostra specifica sollecitazione – chiarisce adesso Nicastro – ad attivarsi per fare in modo che, in seguito all’allora approvazione delle variazioni di bilancio, si rendessero disponibili delle risorse utili per la manutenzione e gli interventi per i teatri siciliani. Fu predisposto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti specifici, il dgg n.100 del 17 gennaio 2019, a cui la commissione straordinaria partecipò attraverso la preparazione di un apposito progetto. In particolare, l’on. Dipasquale ricevette rassicurazioni dal compianto assessore regionale Sebastiano Tusa. La partecipazione al bando da parte del Comune, attraverso la commissione, consentì di acquisire i finanziamenti necessari per risolvere il problema delle infiltrazioni piovane nel tetto. Questa è, con molta semplicità, la storia di quanto accaduto. Chi sostiene altro lo fa per mere ragioni di propaganda politica che nulla hanno a che vedere con i fatti che abbiamo illustrato. Quindi, in realtà, dovremmo ringraziare l’on. Dipasquale per il suo interessamento anche nella qualità, allora, di componente della commissione Cultura all’Ars. Che ci sia chi si prende indebitamente i meriti di tutta questa vicenda ci può stare. Non dobbiamo, però, fare torto alla verità. E questo è quanto, per filo e per segno, è realmente accaduto al di là di tutte le belle parole che abbiamo sentito in queste ultime ore”.

