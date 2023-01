Ami. Proposta elisuperfice a Vittoria

L’Ami di Vittoria lancia una nuova e interessante proposta all’Amministrazione Comunale allo scopo di migliorare la viabilità e risolvere il problema parcheggi all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

“Con l’ammodernamento della struttura ospedaliera e in particolare con l’apertura del nuovo pronto soccorso- dichiara il presidente dell’Ami, Marco Piccitto- la zona parcheggi, già piccola, si è ridimensionata ulteriormente creando disagi sia ai parenti dei ricoverati che a chi lavora al Guzzardi. La nostra idea è quella di realizzare un’area parcheggi nell’area antistante il nosocomio, completamente libera. Si tratta di uno spazio molto grande che potrebbe tranquillamente ospitare anche una elisuperficie. Si tratta solo di verificare se ci sono dei vincoli e se si possono superare. Sono certo, tra l’altro, che alcuni imprenditori vittoriesi sono disposti a contribuire alla loro realizzazione per velocizzare i tempi. Basta poi trovare un modo per far recuperare questi investimenti”.

“Ricordo, inoltre- aggiunge Piccitto- che al lato dell’ospedale c’è anche il campo sportivo e, quando la squadra locale gioca in casa, motivi di sicurezza impongono la chiusura di una delle due vie di accesso e uscita. L’utilizzo di questo spazio, quindi, potrebbe risolvere ben tre problemi”.

“Spero- conclude il presidente dell’Ami- che questa proposta non cada nel dimenticatoio, come quella che dava la possibilità a chi ne aveva bisogno di conseguire delle patenti di guida per mezzi pesanti (dando loro anche la possibilità di trovare lavoro in un settore in cui il personale manca). Anche in quel caso c’erano degli imprenditori disposti a fare la loro parte e che cercavano solo la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Quando si ama la propria città non ci dovrebbero essere barricate e chiusure legate ai colori politici. Le proposte che puntano al bene di Vittoria e dei vittoriesi dovrebbero semplicemente essere accolte o almeno valutate. Come diciamo sempre noi dell’Ami, infatti, il giusto non ha colore”.

