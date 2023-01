Maratona di Ragusa. Sono già più di 700 gli iscritti

Mancano ancora 15 giorni alla chiusura delle adesioni e si registrano più di 700 iscritti alla Maratona di Ragusa, la manifestazione podistica di grande richiamo più a Sud d’Europa, in programma domenica 22 gennaio. Arrivano iscrizioni da più parti d’Italia, inoltre sono già presenti gli atleti di 8 nazioni europee sia nella Maratona quanto nella mezza, la Straragusa, che quest’anno sarà pure campionato italiano di mezza maratona vigili del fuoco “Memorial Angelo Chessari”. Arriveranno, dunque, atleti vigili del fuoco provenienti da diversi comandi d’Italia. L’altra novità riguarda Stefano Velatta: il vincitore dell’edizione numero 17 ha dato conferma della sua presenza. Intanto, la “Family run” curata da Decathlon partirà dalle 10 da piazza San Giovanni. Gli atleti saranno ristorati grazie ai supermercati “Il centesimo”, un’altra collaborazione che rende ancora più grande la rete di sostenitori che punta su questo evento sportivo. La macchina organizzativa è curata dall’infaticabile Guglielmo Causarano dell’Asd No al Doping Ragusa, con il supporto del Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Giuseppe Cassì, e della Fidal, che ha inserito la gara nel calendario nazionale, assieme al comitato territoriale Uisp guidato da Tonino Siciliano. Ci sarà, inoltre, la collaborazione degli studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” attraverso il progetto Alternanza scuola lavoro. La 18esima edizione, che prenderà il via alle 8 da via Feliciano Rossitto, nella parte alta di Ragusa, con arrivo a Ibla, sarà campionato regionale Fidal individuale di maratona. Sulla distanza della mezza maratona, invece, si terrà anche la prova di nordic walking. La Straragusa partirà alle 9,45, anticipata alle 9 proprio dai partecipanti alla nordic walking. Dal punto di vista della promozione mediatica ci sarà il sostegno di Clg costruzioni srls impresa edile di Comiso, da sempre accanto al pianeta della maratona di Ragusa. Da sottolineare, altresì, l’assistenza sanitaria già garantita dalla Cives, oltre al supporto di volontari della Misericordia e dei Rangers di Comiso, ma anche la Scar Ragusa che sarà “official car” dell’evento.

Salva