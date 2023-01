Giunta ragusana approva il Documento Unico di Programmazione

La Giunta Municipale di Ragusa ha approvato il 23 dicembre scorso, il Documento Unico di Programmazione 2023/2025.

“Anche questo ultimo strumento di programmazione contabile e finanziaria, dell’Amministrazione del sindaco Cassì, è stato approvato prima della fine dell’anno ed è in corso l’iter per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, dopo il parere obbligatorio e fondamentale dei revisori dei conti”. A sottolineare ciò è l’assessore al bilancio Giovanni Iacono, il quale aggiunge che “sono meno delle dita di una mano, su 394 Comuni della Sicilia, quelli che lo hanno approvato e tra questi non vi è alcun capoluogo. L’approvazione del bilancio a inizio esercizio – continua l’assessore Iacono – dà piena operatività ed efficacia a qualsiasi organizzazione e ancora di più a un Comune che svolge servizi alla collettività. A consuntivo possiamo affermare, senza timore di smentita, che abbiamo tenuto e rafforzato i servizi mantenendo i conti in ordine, senza creare disavanzo e non ricorrendo al fondo di tesoreria o a indebitamento, pagando i fornitori in meno di 20 giorni; tutto ciò malgrado le congiunture negative di questi anni dettate dalla pandemia, alle minori entrate, agli aumenti dei costi energetici che hanno fatto lievitare di oltre il 120 % le spese sostenute in questo campo e che hanno richiesto il reperimento di oltre 12 milioni di euro non previsti”.

“Un risultato assolutamente non scontato, – commenta il sindaco Peppe Cassì – merito delle procedure, della prassi, delle condizioni e della gestione maturata negli ultimi quattro anni. Merito degli indirizzi, del coordinamento e della coerenza nei documenti di bilancio da parte dell’Amministrazione e dell’Assessorato. Il DUP e il Bilancio di previsione 2023/2025 sono gli strumenti che permettono l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e rappresentano il presupposto di tutti gli altri atti di programmazione. Siamo riusciti anche a liquidare, il 20 dicembre 2022, gli arretrati previsti dall’adeguamento contrattuale degli EE.LL., approvato il 16 novembre 2022, a tutto il personale. Avremo modo, in Consiglio, di esporre il contenuto dei documenti – continua il primo cittadino – ma gli indirizzi sono stati tutti rispettati. Infine, una sezione è dedicata alle risorse PNRR e ai progetti già approvati: aumento e miglioramento dei servizi per l’infanzia, per gli anziani e per i disabili; politiche per i giovani attraverso il potenziamento dell’offerta universitaria, della formazione e del lavoro; progetto di videosorveglianza; mantenimento e miglioramento dei servizi di igiene urbana, trasporti locali, valorizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare dell’Ente, innovazione. Tutte queste le linee di sviluppo e sostenibilità che hanno caratterizzato la gestione di questa sindacatura con l’obiettivo di offrire sempre maggiori risposte all’aumento e alla diversificazione della domanda di servizi da parte dei cittadini”.

