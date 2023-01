Gestione acqua. Santa Croce, cittadini pagheranno 30% in meno

“Abbiamo già chiarito sia in Consiglio comunale, sia nel bilancio di fine anno pubblicato con un lungo video su Facebook dove informiamo la cittadinanza sulle cose fatte, come sarà gestito il passaggio da Mediale a Iblea Acque”. Lo evidenzia il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino. “Nessuno ha illuso i cittadini – commenta il primo cittadino – gli stessi cittadini che vedranno diminuire il costo dell’acqua del 30% nella bolletta, già per questi primi 90 giorni in cui si gestirà il passaggio dal privato al pubblico per non creare alcun disservizio alla comunità. E pagheranno di meno perché verrà applicata la nuova tariffa dell’Ati. In questo senso, mi preme chiarire che la competenza non è più dell’Amministrazione ma dell’Ati idrico. Noi diventiamo in qualche modo spettatore passivo, ma vigileremo su tutti i passaggi che porteranno al cambio di gestore. Sin dal primo momento ci siamo assicurati di questo e abbiamo messo in atto tutto quello che era nelle nostre possibilità per essere chiari e non fare annunci che potessero generare confusione nella cittadinanza. Si era preventivato che Iblea Acque potesse assumere la gestione dal primo gennaio e invece saranno necessari altri 90 giorni. Ma le scaramucce politiche restano tali, ai cittadini importa che pagheranno di meno e che non ci saranno problemi nel passaggio tra un gestore all’altro”

