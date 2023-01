Terremoto, scossa di magnitudo 2.4 lungo la costa Ragusana

Continua a tremare la terra in Sicilia. Dopo le prime scosse dell’anno registrate nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano, ecco l’ultima, in ordine di tempo, lungo la costa Ragusana. Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto, alle 23:31 di ieri, a mare, ad una profondità di 4 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Il terremoto a conclusione di una giornata dove c’erano stati due altri eventi tre sismici: alle 3:55 nella zona delle Isole Eolie e alle 4:35, sulla costa siciliana nord orientale, nel Messinese. Poi, alle 10,29, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 lungo la costa Siracusana, ad una profondità di 28 chilometri. Quest’ultimo evento, non molto distante dall’ultimo, avvenuto, come detto, poco prima di mezzanotte nel Ragusano.

