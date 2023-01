Calcio. Il Santa Croce prepara la sfida con il Real Siracusa

Finite le feste natalizie, si ricomincia subito a fare sul serio, in vista della ripresa del campionato che avverrà nel prossimo fine settimana. La truppa biancazzurra del Santa Croce calcio dopo i tre giorni di riposo concessi per il Capodanno, si è ritrovata martedì sera al Kennedy per preparare l’importante sfida di sabato contro il Real Siracusa Belvedere. Nonostante la gara non sia ancora fondamentale ai fini della salvezza, rappresenta un passaggio importante per il raggiungimento di tale obiettivo, quindi per il Cigno sarà una partita da non fallire. La squadra di Lucenti con i suoi diciotto punti in classifica è posizionata ai margini della zona playout e ha bisogno di una spinta per uscirne fuori. L’occasione è data dalla prima gara del girone di ritorno che i biancazzurri giocheranno fra le mura amiche e con il vantaggio di avere il sostegno dei propri tifosi. Il periodo di sosta è servito al trainer biancazzurro per amalgamare il gruppo dei giocatori, mentre, ancora si aspettano altre operazioni di mercato da parte del ds Gabriele Astorino. Una soddisfazione in casa biancazzurra, è arrivata dalla chiamata nella rappresentativa regionale juniores dei giovani Francesco Pitanza, Mattia Celestre e Tommaso Pisciotta che sono stati convocati al raduno di Pergusa il 4 gennaio dal selezionatore Calogero Capraro in vista del Trofeo delle Regioni che si disputerà nel prossimo mese di Aprile.

Di seguito il commento di mister Gaetano Lucenti

“Come al solito durante il periodo natalizio si lavora sotto l’aspetto fisico, per recuperare le forze e per dare condizione ai nuovi arrivati e chi ha avuto qualche problematica in più. In queste due settimane abbiamo lavorato in questo senso, ma da martedì ci prepareremo per la gara di sabato pomeriggio che sarà uno confronto importante per noi, giacché incontreremo una diretta concorrente alla salvezza. Contro il Real Siracusa Belvedere sarà una gara delicatissima, dove non potremo permetterci il lusso di fallire e, quindi, questa settimana lavoreremo per preparare bene la gara e soprattutto, per cercare il risultato pieno. Spero solo di avere questa settimana tutto il gruppo a disposizione e di conquistare un risultato positivo che sarebbe importante per tutti”.

