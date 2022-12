Ragusa. Nuova vita per gli spazi del City

Alle ore 16.30 di mercoledì 4 gennaio si terrà l’inaugurazione di BAM, bistrot, lounge bar e area eventi, che darà nuova vita agli spazi interni ed esterni del City.

“Non è solo riaprire il City, rifunzionalizzare – che non è cosa da poco – un luogo dal grande potenziale. Con BAM – spiega la vicesindaco con delega allo Sviluppo, Giovanna Licitra – prende avvio nella nostra città un’attività nuova, giovane, poliedrica, che va ad ampliare l’offerta del centro storico insistendo in particolar modo su un’area che merita un rilancio.

Come suggerisce il termine stesso, “ravvivare” una zona vuol dire renderla viva e quindi innanzitutto fruita: un obiettivo che BAM potrà e saprà conseguire nei diversi momenti della giornata e della settimana, inserendosi al meglio in una visione strategica che abbraccia tutta questa fetta di città, estendendosi in più direzioni”.

“La nascita degli Orti urbani nella sottostante Vallata Santa Domenica – prosegue il sindaco Peppe Cassì, esponendo la visione strategica complessiva -, la prosecuzione dei percorsi Carat per valorizzare un tratto ancora più ampio della Vallata, la riqualificazione del parco Giovanni Paolo II, l’intervento al nuovo collettore che permetterà di contrastare il rischio idrogeologico da via Palermo fino alla Vallata stessa e la prossima realizzazione degli ascensori del Carmine sono tutti elementi di un quadro ampio, chiaro e ormai tangibile. Vediamo in questa zona non solo un punto di grande fascino e potenzialità, ma vi ritroviamo anche la sua funzione di straordinaria via di collegamento tra Ragusa superiore e Ibla.

Il fatto poi che si ponga in linea con lo Scalo merci, con la nuova Piazza Stazione, con gli attrattori che sono nati e stanno nascendo in zona Ecce Homo (Teatro, Centro Commerciale Culturale, ex Biblioteca), con la riqualificazione in corso di Piazzetta Mons. Tidona, fa sì che, a cavallo della via Roma, di viale Tenente Lena e di Piazza Libertà si vada a sviluppare un autentico asse con nuovi e funzionali poli di interesse”.

