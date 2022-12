Gruppo Ergon spa, assemblea Fisascat Cisl Ragusa con dipendenti

Nei locali Cisl si è tenuta una assemblea in cui la segretaria generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, ed il segretario territoriale di Ragusa, Salvatore Scannavino, hanno incontrato i lavoratori dipendenti della Merkant Srl, che gestisce i supermercati a marchio Despar, Ard discount e Altasfera. Durante l’assemblea si è discusso della imminente operazione che porterà alla fusione della Merkant in una nuova Società per Azioni, il Gruppo Ergon Spa, e che, secondo il progetto presentato dall’azienda, garantirà comunque continuità operativa e occupazionale a tutti i lavoratori coinvolti. Anzi, i segretari Pintacorona e Scannavino hanno rassicurato i lavoratori che i vertici aziendali hanno assunto l’impegno affinché nella nuova realtà aziendale possano finalmente trovare applicazioni tutti gli istituti contrattuali sinora disattesi.

“Ci auguriamo – hanno chiarito i due sindacalisti – che, finalmente, si possa procedere lungo la strada da tempo auspicata da tutti e che finalmente i lavoratori possano contare sul riconoscimento integrale degli istituti previsti dalla contrattazione di settore. Siamo certi che sarà anche interesse della nuova Società per azioni arrivare al dunque per eliminare le anomalie esistenti. Siamo, infatti, convinti che la nuova società sarà partner costruttivo delle relazioni sindacali e più attento alle esigenze dei lavoratori”.

