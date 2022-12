A Scicli un finanziamento per la manutenzione dei corsi d’acqua

A seguito del sopralluogo del 25 novembre e l’avvio della procedura per la convenzione con l`Autorità di Bacino, il Comune di Scicli si è visto assegnare un finanziamento regionale di € 250.000,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti corsi d’acqua: torrente Modica-Scicli, torrente Lavinaro-Arcieri, torrente Santa Maria La Nova e torrente San Bartolomeo.

Attraverso questo finanziamento, dichiara il Sindaco Mario Marino, si potrà intervenire su diverse criticità accertate: la presenza di una folta vegetazione, sterpaglie e detriti di varia natura di sovralluvionamento e, in alcuni tratti, la riduzione della sezione idraulica. Nello specifico, gli interventi da effettuare sono la rifunzionalizzazione delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua mediante la rimozione della vegetazione presente e del materiale alluvionale di vario genere ed il trasporto ed il conferimento in discarica dei materiali recuperati.

Questa tipologia di interventi, conclude il Primo Cittadino di Scicli, si inquadra all’interno di una serie di azioni amministrative mirate a tutelare la nostra comunità dal rischio idrogeologico che, considerati gli intensi fenomeni atmosferici sempre più virulenti e frequenti, si rendono necessarie ed urgenti.

