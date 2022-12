A Modica e Avola si presenta il libro di Domenico Pisana

Organizzato da don Paolo Trefiletti, si terrà ad Avola mercoledì 4 gennaio, alle 18.45, nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, nell’ambito delle iniziative che si svolgeranno nel 2023 per ricordare il 50° anniversario della Parrocchia, la presentazione del libro di Domenico Pisana, dal titolo “Credo nel Dio di Gesù Cristo – La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo, Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, già lanciato lo scorso maggio al Salone Internazionale del libro di Torino dalla casa editrice “Edizioni Segno” di Udine.

Il giorno seguente, giovedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, saranno invece le parrocchie di San Giorgio e San Giovanni di Modica a dedicare una serata al testo di Domenico Pisana; l’incontro si terrà nella Chiesa di San Giorgio alle ore 18.30 e sarà moderato da don Michele Fidone, mentre don Roberto Avola, parroco della Chiesa di San Giovanni, porterà il suo saluto.

A parlare del libro, in entrambe le serate, sarà don Ignazio Petriglieri, teologo, docente di Teologia dogmatica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” di Siracusa; Miriam Pisana e Chiara Sammito, che hanno studiato canto, danza e recitazione presso l’accademia del musical “Gli Armonici” di Modica, accompagneranno la presentazione con la lettura di alcuni dialoghi del volume.

“Credo nel Dio di Gesù Cristo” è un libro nel quale attraverso un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”) – l’autore cerca di esplorare alcuni grandi interrogativi, quali l’esistenza di Dio, il male nel mondo, il rapporto tra scienza e fede, lo scollamento tra società e cristianesimo e la secolarizzazione come fenomeno culturale, giungendo a mettere in risalto come la fede nel Dio di Gesù Cristo sia in grado di offrire – come fa rilevare anche il prefatore del libro Nuccio Randone – “risposte alla contemporaneità smarrita liberando l’uomo dal peso del materialismo imperante”.

Il volume è stato inviato da Pisana a Papa Francesco lo scorso 14 luglio, e recentemente il Santo Padre, attraverso la sua Segreteria guidata da Mons. L. Roberto Coma, gli ha fatto pervenire il ringraziamento ed la sua benedizione.

“Sua Santità – si legge nella lettera inviata a Domenico Pisana – Le è spiritualmente vicino e La sostiene con la preghiera nel quotidiano cammino…la fede è una grande compagna di vita che ci consente di toccare con mano la presenza di un Padre il quale non lascia mai le sue creature, soprattutto nelle situazioni difficili…”

Papa Francesco ha anche donato a Domenico Pisana una corona del Rosario da Lui benedetta e una immaginetta della suo pontificato.

