Brasile. Bolsonarista tenta di far esplodere camion bomba in aeroporto

La polizia civile dello stato di Brasilia ha riferito di aver arrestato un cittadino seguace di Bolsonaro che stava tentando di far saltare in aria un camion nell’area dell’aeroporto del distretto federale Presidente Juscelino Kubitschek in Brasile. Secondo le dichiarazioni del capo della Polizia Civile del Distretto Federale, Robson Candido, se l’ordigno non fosse stato intercettato avrebbe causato la morte di almeno 200 persone che si trovavano a bordo di un aereo. “L’intenzione era quella di causare un disastro”, ha detto l’alto funzionario, il quale ha confermato che il responsabile dell’incidente, identificato come George Washington de Oliveira Sousa, si era sempre dichiarato strenuo sostenitore di Jair Bolsonaro. “Stiamo cercando di capire quante siano le persone che hanno collaborato all’azione criminale, ha dichiarato Robson Candido. Allo stesso modo, piattaforme locali hanno indicato che George Washington de Oliveira Sousa ha utilizzato esplosivi provenienti dalle miniere d’oro e cave dello stato del Pará ed è arrivato a Brasilia poco dopo la sconfitta di Jair Bolsonaro al secondo turno delle elezioni il 31 ottobre scorso. L’attuale senatore e futuro ministro della Giustizia Flavio Dino ha detto che “i gravi fatti accaduti ieri a Brasilia dimostrano che i campi cosiddetti ‘patriottici’ sono diventati incubatrici di terroristi e la corsa agli armamenti genera altre degenerazioni”, ha affermato.

