Un rinforzo per la squadra di Pino Rigoli. Un ‘under’ che va a rafforzare il reparto del centrocampo del Modica calcio. Majchol Pappalardo, 18 anni lo scorso 17 settembre, ha 12 presenze in serie D con il Paternò (590 minuti in campo) nel corso di questa stagione, titolare per il 41% delle gare, mai ammonito e mai espulso. Due presenze e un gol in Coppa Italia di quarta serie. Dall’inizio della stagione 21/22 fa parte della rosa di prima squadra del Paternò.

