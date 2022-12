Continuano le manifestazioni di “E’ Natale a Modica”

Dal 19 al 26 Dicembre in Piazza Matteotti il Villaggio di Babbo Natale

Domenica 25 dicembre Chiesa Madre di San Giorgio ore 18.45 Concerto di Natale della Banda Città di Modica Risadelli Belluardo. Dirige il maestro Corrado Civello, con la partecipazione straordinaria del Soprano Mariagiorgia Caccamo

Lunedì 26 Dicembre Chiesa Madre di San Pietro ore 19.30 Concerto di Santo Stefano del Coro Polifonico e orchestra Monteverdi, Direttore Orazio Baglieri.

Centro Storico – Presepe Vivente

• Lunedi 26 Dicembre – dalle 16:00 alle 23:00

• Domenica 1 Gennaio 2023 – dalle 16:00 alle 23:00

• Giovedì 5 Gennaio 2023 – dalle 16:00 alle 23:00

• Venerdì 6 Gennaio 2023 – dalle 16:00 alle 23:00

Chiostro Palazzo San Domenico – 29 e 30 Dicembre

• Cinewav Italia proiezione gratuita ore 18:00 per i più piccoli ore 20:00 per adulti.

*obbligo auricolari

