A Modica una raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati

Si è conclusa lo scorso 19 dicembre l’iniziativa solidale tenutasi in occasione dell’evento di fine anno di Remax Prima Classe presso il Teatro Garibaldi di Modica. L’evento benefico denominato “Giocattolhon” iniziata giorno 12 dicembre, nasce dall’idea di raccogliere dei doni per rendere felici i bambini meno fortunati. I giocattoli sono stati consegnati al Gruppo Comunale volontari Protezione Civile Modica in collaborazione con il Gruppo Comunale Protezione Civile Ragusa e 107 Caruano di Vittoria, che si occuperanno della suddivisione dei doni ai bambini delle città di competenza.

