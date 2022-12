Incidente mortale a Pozzallo in Viale Australia. C’è un morto. Il sinistro ha riguardato lo scontro tra un’autovettura Citroen e un ciclomotore, tranciato in due. Morto il conducente dello scooter, Matteo Guastella, 16 anni. Inutili i soccorsi. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Modica. I veicoli sono stati sequestrati.

