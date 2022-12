L’Istituto Curcio di Ispica si scommette sul baskin

Anche l’istituto di istruzione superiore “Gaetano Curcio” ha partecipato lo scorso 14 dicembre 2022, ad Avola, presso la Palestra “Brigadiere Coletta” all’evento finale del progetto , “Baskin e oltre” promosso dall’ Eisi, Ente Italiano Sport Inclusivi. Il Progetto è stato realizzato grazie al contributo economico del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e al patrocinio dell’ Amministrazione Comunale della Città di Avola e dell’ Ufficio Scolastico Regionale, ufficio educazione fisica. Cinque le istituzioni scolastiche siciliane che hanno partecipato all’evento: oltre al Curcio di Ispica,l’I.I.S. Palazzolo Acreide di Palazzolo A., l’I.I.S. A.Ruiz di Augusta, l’I.I.S. P.Calleri di Pachino/Rosolini e l’I.I.S. E.Majorana di Avola.

La partecipazione del Curcio alla manifestazione è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Maurizio Franzò e curata dai docenti Marco Vaccarella e Roberto Monaco. “Promuovere il Baskin nelle scuole – hanno speigato i docenti – rappresenta anche un valido strumento educativo per favorire l’inclusione e creare occasioni di gioco e di divertimento tutti insieme. Un modello che va esteso e messo a frutto perché all’interno della squadra viene valorizzato il contributo di ogni persona, con l’intento di condividere obiettivi sportivi ma anche di apprezzare la ricchezza della diversità e far nascere relazioni affettive”. In primavera il Curcio dovrebbe essere presente anche al raduno baskin regionale a Messina e a giugno al torneo nazionale di Pesaro.

