Pozzallo. Agevolazioni tributarie straordinarie Tari

Nei giorni scorsi, gli uffici comunali di Pozzallo hanno provveduto a riconoscere le agevolazioni tributarie straordinarie relative all’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2020 e 2021 in favore delle attività commerciali che sono state danneggiate dalla chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che hanno partecipato al relativo bando comunale.

Ciò è stato possibile, dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna, a seguito delle assegnazioni economiche fatte in favore del Comune di Pozzallo da parte dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica quale Fondo Perequativo.

Detti riconoscimenti saranno regolarizzati direttamente dall’Ufficio Tari e sono destinati in favore di quelle ditte le cui domande sono state regolarmente approvate.

Ciò rappresenta una boccata d’ossigeno per gli esercizi commerciali interessati in un momento di crisi che sta investendo non solo i vari settori commerciali ma anche e specialmente le famiglie.

Salva