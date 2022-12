Comiso. Al via il progetto “Ciak si differenzia “

“Ciak si differenzia”! Il progetto dell’istituto Verga arriva a Comiso. I lavori dei ragazzi diventano il nuovo calendario della differenziata 2023. “Il giusto merito al progetto di sensibilizzazione alla differenziata”. A dichiararlo l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.

“ Il progetto PON dell’istituto Verga patrocinato dal comune di Comiso – spiega l’assessore – è cominciato nel marzo del 2022 ed ha visto gli alunni della IV primaria B e C Monserrato e di I G, II E, III E e III G secondaria di primo grado accompagnati dalle professoresse Elsa Barone ed Elena Dipasquale, impegnati in una serie di incontri e visite nei centri di raccolta e di riciclo, nonchè di produzione di biomassa, al fine di essere sensibilizzati e al contempo di sensibilizzare a loro volta sull’ importanza della raccolta differenziata attraverso le varie fasi. Alla fine di questo percorso – ancora Biagio Vittoria – i ragazzi hanno prodotto degli elaborati che, come avevamo promesso a marzo, sarebbero diventati lo sfondo del nuovo calendario della differenziata 2023. E così è stato. Con il materiale fornito dalla ditta Busso, gli studenti hanno realizzato 18 elaborati in tutto che verranno utilizzati come parte grafica e sfondo del calendario. Sebbene i mesi siano 12, abbiamo voluto premiare tutti inserendo i 18 disegni. Sarà un calendario diverso e originale dove è evidente sia l’impegno, sia l’entusiasmo di questi giovanissimi nel far proprio l’amore per l’ambiente e la sua stessa tutela. Io e l’amministrazione Schembari – conclude Biagio Vittoria – siamo stati ben lieti di dare il giusto merito e il giusto risalto a questi lavori che, a breve, entreranno in ogni casa a testimoniare l’interesse delle nuove generazioni per le tematiche ambientali”.

