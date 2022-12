Città di Comiso conquista i tre punti e chiude col botto il 2022

Emozione alle stelle e morale altissimo per tutto l’ambiente Verdearancio del città di Comiso calcio.

Quindici partite al girone d’andata caratterizzate da alti, bassi e tanti colpi di scena, che, alla fine, sono serviti: nelle ultime tre partite, il Città di Comiso ha accumulato punti, realizzando un pareggio e ben due vittorie. L’ultima è stata proprio nella giornata di ieri, allo stadio Pippo Giacobbe di Rocca di Caprileone, contro Rocca Acquedolcese, match valido come quindicesima giornata di campionato, ovvero l’ultima partita del girone d’andata e anche l’ultima partita del 2022.

Il Città di Comiso dunque conclude col botto l’anno 2022, una vittoria che porta tre punti, grazie ai due Verdearancio che nel corso delle settimane si sono rivelati uomini/chiave per la squadra: ovvero Diallo e Wilker.

“La prestazione di ieri è stata un’ottima prestazione- il commento di mister Francesco Tudisco- “Abbiamo raggiunto il risultato finale, ovvero 2-1 per il Comiso, con la consapevolezza delle nostre capacità e con il cuore. L’avversario di ieri, ovvero Rocca Acquedolcese, è stato un avversario tosto e che sicuramente rispecchia la loro posizione in classifica. Purtroppo devo dire con rammarico che siamo impantanati, c’è ancora tanto da fare e tanto da lavorare, per toglierci una volta per tutte da una zona non buona. Proprio per questo adesso che abbiamo chiuso il girone d’andata, dobbiamo sfruttare questo periodo per allenarci tutti i giorni. Escludendo la giornata di Natale, Santo Stefano e Capodanno, ogni giorno sarà sfruttato al meglio per allenare la squadra e recuperare ciò che in passato si è sprecato”.

