Calcio, Eccellenza. Modica perde scontro al vertice con l’Igea

Il Modica perde lo scontro al vertice del campionato di Eccellenza, girone B, con l’Igea Virtus che diventa campione di inverno e allunga in classifica. Finisce due a uno per i messinesi grazie alla doppietta tra di Idoyaga. I rossoblu hanno accorciato a 17’ dalla fine con Falco ma non hanno più trovato lo spunto per il pari. Il Modica, insomma, dimostra di essere forte lontano dal pubblico amico visto che al “Vincenzo Barone” ha ceduto dieci punti. Oggi hanno perso anche la seconda posizione a vantaggio del Taormina. Prima del match, in uno stadio sold out si è svolta una breve cerimonia in ricordo del presidente dei grandi successi rossoblu, Antonio Aurnia, alla presenza della moglie e dei figli.

RISULTATI ULTIMA DI ANDATA

Santa Croce – Acicatena 3 – 0

Jonica – Mazzarrone 3 – 3

Milazzo – Virtus Ispica 1 – 0

Modica – Nuova Igea 1 – 2

Palazzolo – Taormina 0 – 6

Nebros – Real Siracusa Belvedere 1 – 2

Rocca Acquadolcese – Comiso 1 – 2

Siracusa – Leonzio 4 – 1

CLASSIFICA

Igea Virtus 34

Taormina 32

Modica 30

Siracusa 29

Rocca Acquadolcese 25

Leonzio 23

Nebros 22

Jonica 20

Mazzarrone 19

Santa Croce 18

Comiso e Milazzo 16

Palazzolo 10

Virtus Ispica 9

Acicatena 6

