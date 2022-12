Modica. Il Commissario ringrazia aziende e artigiani che hanno collaborato con l’Ente

Il Commissario Straordinario, Domenica Ficano, desidera ringraziare tutte le Aziende e artigiani che hanno inteso collaborare per far sì che anche quest’anno la città s’illuminasse con le luci di Natale, per sentire l’aria della festa più bella dell’anno. Grazie a loro abbiamo potuto installare le luminarie di Natale per regalare alla città l’atmosfera della festa. Ritengo, che chi ha collaborato, l’ha fatto per amore verso questa meravigliosa città. Non sarebbe stato possibile senza il loro intervento vedere la città adornata di festa e vivere ancora una volta il fascino della festa di Natale.

