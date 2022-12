“E’ Natale a Modica”. E’ festa in Città!

“E’ Natale a Modica”, le manifestazioni di Natale continuano con il NaturalBio Food in Sicily 12 stand allestiti fra i quali si snoderanno spazi dedicati alle esperienze sensoriali, per una vera full-

immersion nel mondo del Bio e NaturalBio, accontentando i palati più esigenti e le menti più curiose alla scoperta delle ultime novità sul Green Style. Le degustazioni saranno accompagnate

dell’approfondimento sulla storia e sulle tecniche di produzione dei prodotti naturali, attraverso il racconto degli aspetti agricoli e culinari delle produzioni e dei prodotti. Oggi alle 21

spettacolo musicale con la Sammarcaude orchestra (Cover di Renzo Arbore) in Piazza Matteotti.

Domenica per i più piccoli, alle , 18.30, nell’ex Convento del Carmine spettacolo con le bolle di sapone “Con il naso in su’.

Salva