Discarica Cicchitto a Vittoria. Scuderi: “Servono 900 euro per chiudere accessi”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, torna nel boschetto di contrada Cicchitto, alle spalle della zona dell’ex cooperativa Rinascita, dove da anni i soliti incivili conferiscono ogni tipo di rifiuti, trasformando l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto, con grave nocumento per i residenti. “E’ da tempo immemorabile, ormai, che protesto – afferma Scuderi che ha realizzato un altro video social sulla questione – affinché il sito sia bonificato. Ho portato l’argomento in Consiglio comunale ed è stata pure approvata una mozione in cui l’Amministrazione comunale prende l’impegno di bonificare tutta l’area. In attesa che ciò avvenga, ho chiesto che possano essere installate delle barriere in prossimità degli accessi al sito, per evitare che la spazzatura continui adì essere accumulata. Mesi addietro, è stato effettuato pure un sopralluogo per verificare in che modo intervenire e si è preso atto che sono necessarie spese pari a 900 euro per chiudere i varchi. Sono passate settimane e ancora attendiamo che il Comune trovi queste somme per intervenire. Nel frattempo, hanno speso 31mila euro per le luminarie di Natale, 8mila euro per cambiare nome a una strada, e questi sono solo due esempi. A fronte di ciò, non si trova una modesta entità di risorse per salvaguardare la salute dei cittadini che abitano in prossimità del sito di cui stiamo parlando. Riteniamo che non sia possibile ed è per questo che torno a fare sentire la mia voce e chiedo all’Amministrazione Aiello di attivarsi il prima possibile per sanare questa situazione che ha superato, e di molto, la soglia di guardia”.

Salva