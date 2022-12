Torna la Notte bianca a Vittoria, sabato sera l’appuntamento

“Per questo Natale, dopo un periodo legato all’emergenza Covid-19, che per certi versi non è ancora del tutto concluso, e dopo avere fatto i conti con una ripartenza lenta e incerta per molte attività economiche, come Confcommercio Vittoria abbiamo collaborato insieme alle altre associazioni di categoria, Confesercenti e Cna, oltre che con l’Amministrazione comunale, per la Notte bianca che si terrà nel quadrilatero commerciale della nostra città sabato 17 dicembre”. E’ quanto mette in rilievo il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, il quale aggiunge: “Tra le varie iniziative comunali che sotto un cielo stellato illumineranno le vie del centro, saranno protagonisti anche i buskers Circo ramingo stop e Giorgioliere street show al fine di attirare maggiori flussi nella nostra città. Musica live, artisti di strada, zampognari, esaltazione delle tradizioni, insomma tutto quanto serve per fare trascorrere un’intera notte all’insegna del divertimento e della spensieratezza. In occasione della Notte bianca, portata avanti con il patrocinio del Comune, sensibilizzeremo ciascuno i propri associati a contribuire con le loro meravigliose vetrine a illuminare ancora di più le vie del centro restando aperti possibilmente sino alle 22. Riteniamo che attraverso il lavoro di rete tra le associazioni di categoria e l’Amministrazione comunale si debbano attuare le azioni al fine di rendere più accogliente la città e siamo pronti a lavorare insieme, convinti che centri urbani belli e attrattivi costituiscano un grande valore economico e sociale per i territori. Noi ci stiamo scommettendo e daremo il massimo per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato”.

