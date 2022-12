A Ragusa il seminario su “La carriera lavorativa tra benessere organizzativo e produttività del lavoro”

L’attività 2022 del Comitato Unico di Garanzia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è conclusa con l’incontro formativo su “La carriera lavorativa tra benessere organizzativo e produttività del lavoro”.

L’evento, che si è svolto il 13 dicembre, era inoltre inserito tre le attività di formazione del Piano delle azioni positive 2022-2024 dell’ente provinciale, un atto programmatico “per la promozione ed attuazione della effettiva parità di opportunità tra lavoratori e per la concreta realizzazione di un ambiente di lavoro sereno, nel rispetto della dignità umana e professionale”, ha spiegato la presidente del CUG, Pina Distefano.

Il tema della carriera lavorativa nella P.A. e la produttività del lavoro è stato trattato da Rita Palidda, docente di Sociologia del lavoro dell’Università degli studi di Catania. Palidda ha anche sviluppato gli esiti del questionario somministrato dal CUG al personale dell’Ente, a fine 2021, finalizzato alla conoscenza della percezione che il dipendente ha della struttura organizzativa in cui lavora . Stefano Guzzo, esperto in Risorse umane, formazione e coaching, ha invece parlato di “benessere lavorativo e delle azioni da intraprendere per la sua attuazione nell’ambito delle strutture organizzative”, mentre Giovanna Tidona, responsabile del Coordinamento Donne CISL RG/SR, ha trattato di donne e pari opportunità.

A conclusione dei lavori, la presidente del CUG, nell’esprimere soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata, ha tenuto a ringraziare il Commissario Straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza, per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’attività e delle proposte del Comitato.

Salva