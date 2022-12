Coro Mariele Ventre. Presentato videoclip di “A Ragusa”

Un atto d’amore verso la città, un dono che diventa strumento di promozione della propria terra al di fuori dai confini cittadini: “A Ragusa” è la canzone che il Coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto da Giovanna Guastella, dedica alla propria città. Al Teatro Perracchio la presentazione ufficiale della canzone e del videoclip, un vero e proprio tour attraverso gli scorci più suggestivi della città barocca patrimonio dell’Umanità. Un ambizioso progetto, coordinato dalla stessa Guastella, che rende i bambini i primi testimonial della nostra città, novelli ciceroni tra le meraviglie iblee. Così, nel videoclip, riuscitissimo tour promozionale, si parte dalle bellissime immagini del porto turistico di Marina di Ragusa, poi gli scenari barocchi di Ragusa Ibla e Ragusa Superiore ma basta scavalcare i caratteristici muretti a secco, dislocati tra le vicine campagne tratteggiate anche da carrubi e ulivi, per ritrovarsi al cospetto del Castello di Donnafugata. E Ragusa diventa in questo modo un borgo magico che regala emozioni, un incantesimo di piazze e vie da attraversare, scale da salire o scendere per muoversi tra i diversi livelli della città, un gioiellino dallo stile barocco, piena di monumenti. Chiese e palazzi con buffi mascheroni divenuti patrimonio dell’Umanità. E poi riprese aeree che offrono le visioni più belle degli altipiani iblei, o il volo ad uccello tra i quartieri che di notte, sapientemente illuminati, sembrano essere gli scorci di un presepe. Un miraggio, una suggestione, che riesce a dare il colore di questa pietra. Dopo la proiezione del videoclip, la serata è proseguita con la conduzione della bravissima giornalista Nadia d’Amato, la quale ha raccolto l’apprezzamento delle autorità presenti per l’iniziativa. Tra loro il sindaco Peppe Cassì, il questore Giusy Agnello, l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo, la deputata regionale Stefania Campo, l’ing. Giovanni Di Stefano del Comando VV.FF. di Ragusa, il direttore del Premio Ragusani nel Mondo Sebastiano D’Angelo. Nel corso della serata è intervenuta online Valeria Bolani coautrice della canzone insieme ad Alessandro Visintainer (con la consulenza di Adriana Vernuccio e di Giovanna Guastella) per un abbraccio virtuale ai presenti. Riprese e montaggio video sono stati curati da Giovanni Corallo. Nel videoclip c’è anche un importante cameo, quello dell’attore Angelo Russo nei simpatici panni dell’agente Catarella. Il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Ragusa, con il patrocinio della Regione Sicilia, ha visto la partecipazione di numerosi sponsor privati. La serata si è chiusa in bellezza con i bambini del Coro finalmente sul palco, a cantare dal vivo la canzone dedicata alla loro città insieme ad alcune canzoni natalizie per augurare un sereno Natale a tutti.

