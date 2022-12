Calcio. ll Santa Croce affronta l’Acicatena. Obiettivo vincere

Ultima gara del girone di andata e ultima gara casalinga del 2022 per il Santa Croce calcio che affronterà l’Acicatena in un vero scontro salvezza. La squadra di Gaetano Lucenti reduce da due sconfitte consecutive è alla ricerca di rivalsa e soprattutto di punti, dopo le due debacle che hanno relegato i biancazzurri nelle posizioni basse della classifica. La squadra del Cigno, dopo le partenze di una buona parte della rosa dei giocatori (sono andati via Gjini, Zerrillo, Drago, Giuffrida e Sowe) ha rimpinguato i ranghi con gli arrivi di Alessandro Greco, Salvatore Mancuso e Enrico Morales. La società biancazzurro, inoltre, è intenzionata a non fermarsi e ha delegato il DS Astorino di sondare il mercato alla ricerca di almeno un centrocampista e di un attaccante. Intanto oltre ai nuovi giocatori sarà della gara di sabato, anche, l’attaccante Mattia Celestre che è stato assente per via di un intervento chirurgico. La gara contro l’Acicatena in questo momento della stagione rappresenta un incrocio importante nel cammino del Santa Croce e la squadra è intenzionata a non fallire l’appuntamento con la vittoria.

Di seguito il commento del DS Gabriele Astorino

“Quella di sabato è una gara importante e affrontiamo una squadra galvanizzata dal cambio dell’allenatore e, soprattutto, dalla vittoria interna contro la Roccacquadolcese. Dovremo avere molto rispetto per il nostro avversario, ma altresì dovremo avere l’audacia di saperci imporre sfruttando il vantaggio di giocare sul nostro terreno di gioco e davanti ai nostri sostenitori. Intanto abbiamo fatto qualche operazione di mercato e sono arrivati tre difensori, Greco, Mancuso e Morales. Stiamo provando altri giocatori, ma, prima di adempire ai tesseramenti, vogliamo osservarli bene per essere sicuri di fare la scelta giusta. La nostra intenzione è quella di puntellare ogni reparto e offrire al nostro allenatore una scelta ampia di giocatori. A giorni comunicheremo alcune novità, ma. In questo momento è importante dare risalto alla gara contro l’Acicatena”.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la contesa sarà il signor Andrea Augello della sezione arbitrale di Agrigento che sarà assistito dal signor Gaetano Florio di Agrigento e dal signor Pablo Vasques di Siracusa

