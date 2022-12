Salvatore Mincica è un nuovo giocatore del Modica calcio

Salvatore Mincica, 30 anni compiuti il 21 giugno scorso, esterno/trequartista, è un nuovo giocatore del Modica calcio. Nato a Mistretta, Mincica ha speso la sua carriera giocando e facendo gol e assist con il Due Torri, il Noto, Real Avola, Orlandina (9 presenze e 1 gol serie D), Leonfortese (18 presenze e 6 reti in serie D), Gela, S.Agata prima di esperienze vincenti fuori regione in Puglia -Casarano e Cerignola- e Campania -Nocerina-. Con i rossoneri campani, ha giocato in questa stagione, quasi 900 minuti in quarta serie, realizzando un gol contro il Brindisi e collezionando 12 presenze. Al suo attivo, complessivamente, 122 presenze, 28 reti e un campionato vinto in serie D, la scorsa stagione, con l’Audace Cerignola. Con la squadra pugliese allenata dall’ex Juve, ex Napoli ed ex Udinese, Michele Pazienza, Mincica, aveva collezionato 1.749 minuti in campo, trascinando la sua squadra in C -e alle semifinali della Coppa Italia nazionale di categoria- con 35 presenze, 6 reti e 4 assist, al termine di una cavalcata trionfale: 88 punti in 38 gare e 17 di vantaggio sulla seconda.

Mincica, con il Casarano, ha anche vinto il campionato di Eccellenza 2018/2019, giocando in squadra con un compagno che ritrova al Modica: Kolawole Agodirin. Con i rossoblù (colori che gli si addicono…), ha disputato più di 4.000 minuti. Mincica, 1.67 di altezza, gioca su entrambe le fasce, prediligendo più il lato sinistro ma non disdegnando anche di giocare ‘in mezzo’. Dotato di dribbling e visione di assieme, è destinato a dare un ulteriore contributo di crescita alla cifra tecnica della squadra di Giancarlo Betta

