Importanti successi per le formazioni dell’Airone Modica

Fine settimana importante per il l’Airone Modica, le formazioni della società in mano al patron Mattia Pitino e al presidente Giorgio Caccamo hanno raggiunto risultati importanti sia in termini di gara che in termini di classifica. Vittoria casalinga per gli Allievi Regionali Under 17 che si sono imposti per 3-1 contro il fanalino Real Gela. Una sfida che non si prospettava difficile per gli uomini di Walter Buccheri ma che ha regalato gioie del gol a Denaro, Spadaro e Marsilio su rigore. Il risultato è di quelli importanti se si guarda alla classifica con i modicani che si attestano al terzo posto dietro le corazzate Game Sport e Città di Gela. Ora bisogna mantenere questo cammino e affrontare al meglio il big match di Sabato contro l’Accademia Siracusa. Esaltante anche la sfida nel derby della categoria Giovanissimi Provinciali Under 15 con i ragazzi

di Andrea Tona che si impongono nel derby contro il Real Modica. Alla formazione rossoblù è bastato un gol di Basile nel big match per portare a casa tre punti e la vetta della classifica. Una sfida che ha emozionato fino all’ultimo minuto restando in bilico fino alle battute finali. Al triplice fischio arriva la festa in gare che Modica aspettava da tanto anche a livello giovanile

