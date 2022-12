Completate le nomine del Coordinamento Provinciale Italia Viva

Il coordinamento provinciale di Italia Viva si completa. Su decisione della presidente nazionale Teresa Bellanova di concerto con il presidente Ettore Rosato, sentito il coordinatore regionale Davide Faraone, è stato deciso di nominare Salvo Liuzzo, già componente del comitato nazionale, coordinatore provinciale del partito renziano, affiancandolo a Marianna Buscema che già ricopriva tale ruolo. “E’ stato inserito – afferma Buscema – questo tassello che ancora mancava. E sono molto soddisfatta perché da sempre c’è stato un rapporto di grande collaborazione con Liuzzo il quale, adesso, non potrà essere che di ulteriore supporto per tutte le attività che stiamo predisponendo in vista delle amministrative che interesseranno alcuni Comuni dell’area iblea nel prossimo periodo primaverile”. In più, è stato deciso di nominare Sara Siggia, consigliere comunale a Vittoria, componente del coordinamento regionale di Italia Viva. “Anche in questo caso – prosegue Buscema – si tratta di un ulteriore segno di attenzione per il nostro territorio nel contesto del lavoro che abbiamo svolto e che vogliamo continuare a portare avanti per il futuro. Ringrazio l’onorevole Faraone, l’onorevole Rosato e la senatrice Bellanova per l’attenzione che hanno dimostrato per il nostro territorio. Auguro buon lavoro a Liuzzo e Siggia certa che contribuiranno a fare crescere ulteriormente il nostro partito in ambito locale e regionale”.

