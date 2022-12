Cisl Fp. Promosso seminario di approfondimento dell’ultimo Ccnl

Un seminario per l’approfondimento dell’ultimo Ccnl delle Funzioni locali quello a cui hanno partecipato questa mattina delegati e Rsu della Cisl Fp Ragusa Siracusa. Nella sala meeting dell’hotel “Villa Politi” di Siracusa, alla presenza del segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera, a illustrare le novità contrattuali è stata Germana Caruso, responsabile nazionale delle Politiche contrattuali del Dipartimento Funzioni locali per la Cisl Fp, che ha relazionato in chiave semplificata sul nuovo ordinamento professionale e sulle progressioni economiche e di carriera, interne e tra le aree, mettendo in particolare evidenza gli aspetti relativi alle opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale dei dipendenti del settore.

Una riforma contrattuale della struttura retributiva ma anche di classificazione che mira ad una più efficace organizzazione e gestione del personale, nel contesto di una panoramica generale di comparto che descrive imponenti difficoltà, segnatamente diffuse nella realtà amministrativa di molti fra gli enti del territorio di Ragusa e Siracusa, spesso anche più estreme rispetto alla scala regionale e nazionale. “Si tratta – chiarisce il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – dell’ennesima attività di formazione che conferma l’aumentato interesse da parte dei rappresentanti dei lavoratori all’ampliamento e al consolidamento delle proprie conoscenze tecnico-giuridiche, a fronte del maggiore apprezzamento della loro capacità di rappresentanza riscontrato fra i colleghi. La scelta di coinvolgimento attivo e continuo della base rappresenta per noi un investimento di carattere sociale che risulterà determinante baluardo, nel prossimo futuro, alla superficialità delle scelte che nella Pubblica amministrazione hanno già procurato effetti negativi sulle condizioni di lavoro e sull’efficienza dei servizi negli ultimi decenni”.

