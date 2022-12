Volley femminile. L’Ardens Comiso sconfitta dal Crotone

La Poseidon Pallavolo Crotone corsara sul campo dell’Ardens Comiso. La squadra calabrese, attuale terza forza del campionato, ha vinto fuoricasa sul campo della Logos Ardens Comiso. I parziali (17 – 25; 14- 25 ; 22 – 25) fotografano la netta supremazia della squadra ospite, attuale terza forza del campionato. L’Ardens, dal canto suo, ha sofferto non poco per le contemporanee assenze di Denise Iapichino e Michela Noto, che hanno costretto l’allenatore Giacomo Tandurella a modificare l’assetto tattico delle giocatrici in campo.

“Era una sconfitta preventivata – commenta il direttore generale Salvo Cosentino – la differenza dei valori in campo era notevole e noi abbiamo sofferto molto per le atlete assenti. Nonostante ciò, abbiamo giocato bene e in alcuni tratti abbiamo fronteggiato alla pari le avversarie. Nel terzo set, abbiamo lottato fino alla fine alla pari e, qualora avessimo vinto, avremmo potuto riaprire la partita. Nonostante la sconfitta sono fiducioso: le ragazze hanno dato il massimo e questa squadra non può che migliorare”

La Poseidon Crotone consolida la sua classifica e ora si trova al secondo posto, con 26 punti, a pari merito con la Cosedil Zafferana. La Logos Ardens si trova al terzultimo posto, in piena zona retrocessione, con sei punti, così come la Bricocity Alus Volley. E proprio il Bricocity sarà la prossima avversaria dell’Ardens che giocherà sabato prossimo quella che può essere definita una vera e propria partita spareggio. Si gioca sabato 17dicembre, alle 19, al Palazzetto dello Sport di Ragalna.

