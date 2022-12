Daniele Ancione è un nuovo giocatore del Modica calcio

Il primo colpo del mercato invernale del Modica, è davvero di spessore e qualità. Approda in rossoblù Daniele Ancione, il ‘professore’ com’è stato chiamato nei suoi anni spesi sui campi di calcio e per le qualità di dettare i tempi della partita in mezzo al campo, il suo habitat naturale.

39 anni -è nato il 19 maggio del 1983- centrocampista con vocazione offensiva e di regia, ha speso una carriera indossando maglie importanti in serie C -Juve Stabia, Igea, Andria, Catanzaro- e in D e fra i dilettanti -Messina, Acireale, Casertana ma anche Sapri, HinteReggio, Pianese, Biancavilla, Camaro e Taormina- sino a quella della Nebros che lo ha avuto nella prima fase di questo campionato.

117 le presenze tra serie C2 e serie C1 condite da 11 gol e 318 in D con 65 reti. La media gol di 1 ogni 5 partite nei campionati dilettanti regionali, fa di Ancione anche un buon finalizzatore e certamente un rinforzo fondamentale per il Modica nella zona nevralgica del gioco

