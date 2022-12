Ragusa-Catania, pubblicate graduatorie per realizzazione di 4 lotti

L’Anas, stazione appaltante dell’opera, ha pubblicato le graduatorie delle offerte per i bandi di gara dei quattro lotti esecutivi nei quali è articolato il progetto per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. «Con la pubblicazione di questa graduatoria – dice il presidente della Regione Renato Schifani – l’inizio dei lavori per la costruzione della Ragusa-Catania si fa sempre più vicino. Adeguati collegamenti tra le varie aree dell’Isola e tra questa e il continente sono fondamentali per favorire lo sviluppo della nostra economia e agevolare il diritto alla mobilità dei siciliani: per questo dare alla Sicilia una rete viaria completa ed efficiente è una delle priorità del mio governo».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò: «Un altro importante passo per la realizzazione di questa opera è stato compiuto oggi. È un’opera strategica, attesa da decenni, che rappresenta un fondamentale asse di collegamento tra alcune delle aree più produttive della Sicilia, consentendone una più rapida connessione con l’asse viario nazionale».

L’investimento complessivo è pari a 1 miliardo e 237 milioni di euro, in parte di fondi regionali e in parte di risorse dell’Anas. La gara d’appalto era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale lo scorso 10 agosto.

