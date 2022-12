Giarratana. Processione con il simulacro dell’Immacolata

La celebrazione eucaristica delle 8,30 dà il via questa mattina, nella chiesa di Maria Annunziata e San Giuseppe, alle iniziative in onore dell’Immacolata Concezione a Giarratana. In particolare, alle 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica mentre alle 12 è in programma la processione con il simulacro dell’Immacolata per le vie principali del paese . Anche nella vicina Monterosso Almo dopo la celebrazione eucaristica delle 8,30, ci sarà alle 11 la santa messa e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica.

