Mondadori Modica. Abbiamo ricominciato da 3…ora puntiamo al 13!

Tre momenti belli per riprendere insieme il cammino, felici fra le pagine dei libri. Mondadori Bookstore Modica, con la Fondazione Teatro Garibaldi, ha incasellato altri tre momenti del connubio ‘InTeatroLibri’, tra fine Novembre e i primi di Dicembre, nel gioiello del foyer del teatro Garibaldi nel cuore di Modica. I ‘segni’, le previsioni, le stelle di ‘Simon & the stars’ -l’astro-blogger più amato dal web- hanno raccontato come sarà il 2023 di ognuno di noi, accompagnato da Giada Giaquinta nella magia dello Zodiaco. Poi, la simpatia e l’empatia di Costanza DiQuattro a narrare ‘Arrocco Siciliano’, la sua ultima fatica letteraria, storia all’alba del Novecento, a Ibla, cui un giovane farmacista, Antonio Fusco, sa dare vita, muovendosi tra rimorsi, menzogne e vizi, giocandosi tutto con una ‘strana’ mossa di scacchi ma anche sapendo superare diffidenze e ritrosie. E lunedì scorso, Jana Karsaiova, ha ammaliato nel raccontare ‘Divorzio di velluto’, libro incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2022, pagine di personaggi che dicono come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici, in un mondo che gira attorno a Katarína, in Praga e Bratislava. Tre momenti di letteratura, diversi tra loro ma capaci di condurre in quel mondo unico e bellissimo che sono i libri.

Quel mondo dei libri che a Modica si tingerà tutto di blu, mercoledì 13 dicembre, alle 18, al Plaza, nei nuovi spazi della libreria, quando Massimo Bisotti, presenterà ‘La Luna Blu (dieci anni dopo)’. Un libro che, nel 2012, fu best seller e che Mondadori ha deciso di riproporre e ridare alle stampe dopo due lustri, con nuovi momenti di vita vera e immaginata di Meg, Demian, George e di ogni altro protagonista di questa storia che miscela reale e irreale, sino a sfumarne i contorni. Tra sogni infiniti, realtà a volte difficili, amori impossibili e possibili, concretezza e fantasia. Perché sognare costa nulla e vivere il sogno ancor meno… Bisotti ha una prosa unica, sublimante, capace di trasportare il lettore e di indurlo a pensare a ciò che è davvero amore, rendendosi protagonista di sogni che lui racconta in modo unico. Perché nati da vita vissuta e immaginati come vita da vivere

