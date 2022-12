Scoglitti, ancora un incidente mortale. Vittima una donna

Altra tragedia a Scoglitti. Dopo l’incidente mortale di tre giorni fa, stavolta è toccato a una donna 31enne, di origini rumene. Era a bordo di unoo scooter insieme al marito, quando, per causa da stabilire, 0 si sono schiantati contro una Fiat Panda. Il sinistro si è verificato ieri sera in Ccontrada Zafaglione Berdia. Il congiunto è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria dai sanitari del 118, in gravi condizioni, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare . Ferito anche il conducente dell’utilitaria. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Vittoria.

Domenica scorsa un uomo di 67 anni di Gela, Biagio Cocchiaro che era alla guida di un Suv e stava percorrendo la Sp. 51 Gela-Scoglitti si è schiantato morendo sul colpo. L’incidente, che si è verificato intorno alle 9, è avvenuto tra il Suv che stava percorrendo la strada verso Scoglitti e un furgone che proveniva dal lato opposto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

foto franco assenza

