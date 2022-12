Nuovo progetto di impianto eolico offshore a Pozzallo

Nel pomeriggio di ieri si è svolta a Palazzo La Pira una riunione per discutere del progetto di un impianto eolico offshore da realizzarsi a più di 12 miglia (20 km) dalla costa di Pozzallo.

La Società che ha preparato il progetto è la Wind Energy del gruppo Carlo Maresca. All’incontro, convocato dal Sindaco, hanno partecipato i rappresentanti della Confindustria, della Confcommercio, della Cna, della Confesercenti e le confederazioni sindacali Cgil-Cisl-UIL.

I rappresentanti dell’Impresa titolare del progetto, hanno illustrato le caratteristiche dell’impianto da realizzare ai partecipanti, ognuno dei quali, ha espresso la propria condivisione con suggerimenti e osservazioni.

Da tutti è stata sottolineata l’opportunità che la realizzazione dell’opera creerà nuovi posti di lavoro.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha espresso la propria posizione e quella dell’Amministrazione Comunale, che è quella di una Città che mette sempre al primo posto la difesa dell’ambiente per uno sviluppo eco-sostenibile e con il coinvolgimento di tutte le forze produttive del territorio.

Il primo Cittadino ha preteso inoltre che alla fine del lungo iter burocratico e prima dell’inizio dei lavori, sarà necessaria la firma di un protocollo di legalità.

La riunione si è conclusa con l’impegno di organizzare un successivo incontro pubblico, prima della prossima primavera, per approfondire tutte le problematiche inerenti l’importante progetto.

