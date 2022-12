Vittoria. Incendio deposito bus autolinee Giamporcaro

La scorsa notte, le autopattuglie di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia di Stato intervenivano a seguito di segnalazione di incendio presso il deposito autobus delle autolinee Giamporcaro a Vittoria. Appena arrivate le Guardie Giurate notavano del fumo provenire da un garage-deposito, dove erano custoditi diversi autobus, ed immediatamente allertavano il numero unico di emergenza. Poco dopo, arrivavano gli Agenti del Commissariato e i Vigili del Fuoco ed immediatamente tutti si adoperavano per mettere in sicurezza l’area, spostare attrezzi e spegnere l’incendio. A seguito della tempestività nella segnalazione e nell’intervento, l’incendio ha danneggiato solo attrezzature e non è riuscito ad avvicinarsi agli autobus parcheggiati.

Sul posto interveniva anche un responsabile dell’azienda per il sopralluogo. Da una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, sembra si è trattato di un corto circuito ad una parte dell’impianto elettrico.

