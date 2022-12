AIL Ragusa. Stelle di Natale nelle piazze iblee

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue. Dal 7 all’11 dicembre i volontari di AIL Ragusa saranno presenti nelle piazze della provincia per il tradizionale appuntamento di solidarietà.

Il contributo minimo per ricevere la Stella di Natale AIL è di 12 euro e anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, si potrà ricevere la stella “Sogni di cioccolato”, sempre con una donazione minima di 12 euro.

L’obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie.

Gli stand AIL saranno presenti per cinque giorni, dal 7 all’11 dicembre, in piazza Libertà a Ragusa, in piazza Matteotti a Modica ed in piazza del Popolo a Vittoria.

Giorno 8 e giorno 11 dicembre i volontari AIL saranno inoltre presenti in piazza a Marina di Ragusa, a Santa Croce Camerina, a Scicli e a Ispica. Inoltre a Ragusa presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue e San Pio X.

Nel fine settimana la campagna AIL colorerà di rosso anche piazza San Giovanni a Monterosso, la chiesa dell’Annunziata a Comiso, via XX settembre a Giarratana e piazza Matteotti ad Acate.

AIL Ragusa ha inoltre anticipato la campagna nazionale, grazie alla FIDAPA che è stata presente domenica scorsa in piazza Fonte Diana a Comiso.

Per maggiori informazioni consultare i canali social di AIL Ragusa ODV.

