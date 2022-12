Covid. 234 milioni all’Asp Ragusa. Per Corte dei Conti…ingenti

La Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto della Regione Sicilia per il 2020, ritiene che i 23,4 milioni di euro assegnati all’Asp Ragusa in due fasi per la fornitura di test rapidi (tamponi rino-faringei), sia una somma ingente. Per la rilevazione del Covid 19, quanto assegnato all’azienda ragusana sia notevole su una spesa certificata di 216,8 milioni, cioè oltre il 50% rispetto ai 400 milioni a disposizione della Sicilia per l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus. In generale, il focus della Corte si basa sull’attività istruttoria «rivolta alla verifica di quanta parte delle risorse comunitarie riprogrammate sia stata effettivamente certificata».

«Non è emersa – si legge nella relazione – con chiarezza l’esistenza di un coordinamento nell’impiego delle risorse comunitarie e nazionali erogate per l’emergenza sanitaria». Inoltre, «gli importi a oggi non certificati non rientrano nella salvaguardia operata con l’accordo Stato-Regione, comportando il rischio di perdita del finanziamento, dove non si riuscisse a portare a certificazione la somma mancante nel termine utile ai fini dell’eleggibilità della spesa del Po (31 dicembre 2023) o non si riuscisse a operare una ulteriore riprogrammazione».

La Corte dei Conti segnala in particolare che «non risulta certificata spesa per 2 milioni di euro, relativamente a interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica; per 43 milioni di euro relativamente al potenziamento delle sedi didattiche di scuole statali ed università e quelle relative al contrasto alla dispersione scolastica e all’inclusione di soggetti svantaggiati, al miglioramento dei servizi scolastici anche per il tramite della fornitura di strumenti per favorire la didattica a distanza per le fasce deboli della popolazione; per 15 milioni di euro per l’acquisto di materiale per la didattica a distanza. «Relativamente a quest’ultima azione – si legge nella relazione – è emerso in sede di istruttoria che soltanto a fine del 2021 il competente Centro di responsabilità, l’Ufficio speciale in seno all’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, ha proceduto all’erogazione delle anticipazioni delle somme alle istituzioni scolastiche beneficiarie che, peraltro, per via dell’omessa abilitazione del profilo di gestione del sistema informativo Caronte, non sono riuscite ad effettuare la rendicontazione

