Studenti monterossani e giarratanesi al “Bellini” di Catania

Gli studenti della Primaria e della Secondaria di Giarratana e Monterosso, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato al progetto artistico denominato “Fiabe in punta di piedi “, che rientra nel quadro delle iniziative programmate dal Teatro Massimo Bellini, per la stagione artistica 2022/2023, e che prevede la realizzazione di uno spettacolo dal titolo “La Magia del Musical “, un revival dei più popolari Musical di Broadway tra cui: Il fantasma dell’opera; Mamma mia; West Side Story;Cabaret Moulin Rouge;Evita;Cats.

È stata l’occasione per visitare uno dei templi della lirica nazionale come il Teatro Bellini e per visitare il centro storico di Catania.

Un’ottima esperienza formativa per gli studenti, molti dei quali non erano stati a teatro.

