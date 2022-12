Carlitos Ferreras è il nuovo difensore del Città di Comiso calcio

Il Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, dà il “bienvenido” al nuovo acquisto: si tratta del difensore dominicano Carlitos Ferreras.

Ecco la scheda del giocatore

Carlitos Ferreras

Data di nascita- 16/02/1994

Luogo di nascita- Repubblica Dominicana

Ruolo- Difensore

Peso- Kg 82

Altezza- 1.80

Il commento del Presidente Totò Scifo:

“Il calciomercato non poteva che iniziare così, con un giocatore di qualità. Abbiamo tante aspettative su questo nuovo arrivo, sicuramente potrà dare maggior valore al nostro reparto difensivo. Sicuramente non è l’unico arrivo, la prossima settimana andremo ad ufficializzare altri acquisti, come un esterno, un attaccante e forse anche un portiere. Tutto ciò nell’ottica di migliorare noi in primis e la posizione in classifica che non ci rappresenta”.

Salva