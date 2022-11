Confcommercio Provinciale ibleo aderisce alla Metrotappa

Anche Confcommercio provinciale di Ragusa, unitamente a Catania e Agrigento, ha aderito alla Metromappa, un’interfaccia web di informazione e promozione dei servizi e delle attività che le Confcommercio propongono agli associati. “L’obiettivo – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – è mostrare all’utente in modo veloce e intuitivo cosa facciamo e cosa sappiamo fare per dare le giuste risposte alle esigenze degli imprenditori”. La Metromappa è costituita da 5 linee, ciascuna delle quali raggruppa una serie di servizi presente all’interno dell’associazione territoriale. Graficamente ogni linea ha un colore diverso: blu per la linea 1, verde per la linea 2, giallo per la linea 3, arancione per la linea 4 e viola per la linea 5.

Le cinque linee sono così definite:

Linea 1 – Opportunità e strumenti, è la linea perimetrale blu che rappresenta i servizi e le attività più di natura sindacale;

Linea 2 – Consulenza e gestione aziendale, è la linea verde che rappresenta i servizi di natura economica rivolti alle imprese associate;

Linea 3 – Capitale umano e formazione, è la linea gialla che rappresenta tutte le attività di formazione e seminariali rivolte al personale delle imprese associate incluso gli imprenditori;

Linea 4 – Credito e finanziamenti, è la linea arancione che rappresenta tutte le attività legate al credito e ai prestiti finanziari;

Linea 5 – Innovazione e start-up, è la linea viola che rappresenta tutte le attività legate alla creazione di impresa e alla consulenza informatica.

Ogni linea si compone poi di servizi e sottoservizi, opportunamente descritti.

“La Metromappa, o Innovation map – afferma Corrado Lupo, coordinatore provinciale di Confcommercio Ragusa – nasce dalla consapevolezza, spesso registrata dai nostri uffici territoriali, dell’insufficiente conoscenza dei servizi e della bassa quota di associati giovani e imprese associate innovative. A cambiare deve essere il racconto di ciò che facciamo, il modo in cui presentiamo il nostro lavoro quotidiano: la Metromappa è lo strumento per far conoscere alle imprese cosa fa Confcommercio in modo diretto, semplice e innovativo. La Metromappa, inoltre, rappresenta il concetto di rete e dinamicità proprio delle Confcommercio: l’Unione dei servizi siciliana permette l’organizzazione in rete e digitale dei servizi sindacali e di mercato, permettendo agli uffici territoriali di connettersi e lavorare in sinergia per riuscire a mettere al centro l’impresa e le sue necessità”.

“Quello della “Metromappa” vuole essere uno strumento immediato – conclude Manenti – per fornire risposte, entrare in contatto diretto con le aziende. In questo modo è possibile dare tempi e avere idee. Questo strumento consente pure di collegare verticalmente e orizzontalmente le realtà produttive, aumentando le occasioni di crescita e rendendo la comunicazione più smart”.

