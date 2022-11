Cna Ragusa al Corso di alta formazione Dentro le trasformazioni

Nessuno vince da solo, come diceva Don Milani. Tenere dentro il valore della squadra e quindi l’idea che a vincere è il “noi” e non l’“io” è il presupposto di partenza del corso di alta formazione “Dentro le trasformazioni” organizzato da Scuola Cna nazionale per conto della fondazione Ecipa a cui sta partecipando, a Roma, il segretario territoriale di Ragusa, Carmelo Caccamo, assieme a Francesco Cicala, segretario territoriale di Trapani, e Giampaolo Miceli, segretario territoriale di Siracusa. Il corso si pone, infatti, l’obiettivo di formare 24 neosegretari e neodirettori del sistema Cna nazionale sulle grandi trasformazioni in atto, su quello che sta succedendo nella società, nell’economia e nella geopolitica, cercando l’orientamento in un mare tempestoso, in un mare difficile, provando a potere contare, attraverso, appunto, questa alta formazione, su un minimo di bussola. Il corso prevede 5 sessioni di lavoro di due giorni ciascuno. Quindi, in complessivo, dieci giornate.

“Nella prima – sottolinea Caccamo – abbiamo parlato di geopolitica con Fabrizio Maronta, poi nella seconda giornata di capitale umano e trasformazioni con la saggista Maura Gancitano. Quindi, il segretario generale della Cna nazionale, Sergio Silvestrini, ci ha accompagnato nella terza giornata di formazione, soffermandosi su come la Cna interpreta il cambiamento, su quali sono le traiettorie da intercettare e qual è la storia passata della nostra organizzazione per cercare di capire meglio il presente. Quindi, abbiamo incontrato il professor Petrillo dell’Università La Sapienza che invece ci ha illustrato con chiarezza come portare avanti un’attività di lobby per incassare risultati per le imprese. Nelle prossime giornate ci saranno Guido Bortoni che ci parlerà di energia, Tito Boeri che affronterà gli scenari economici e quindi come muoverci dentro questi cambiamenti economici, e ancora Claudio Giovine e Armando Prunecchi che racconteranno come funziona e come si gestisce un’organizzazione complessa sul lato della policy e sul lato del sistema dei servizi. Infine, chiuderemo con una sessione legata alla comunicazione. Ci saranno Stefano Feltri che ci racconterà come devono comunicare le organizzazioni complesse come la Cna e poi faremo un lavoro un po’ più operativo con una società che si chiama Interactive che ci introdurrà sulla comunicazione efficace sui social media. Ringraziamo il direttore dell’Ecipa nazionale, Giuseppe Vivace, per il supporto che ci ha fornito”.

“Oggi dobbiamo affrontare sfide più impegnative rispetto al passato – ha detto il segretario generale della Cna Sergio Silvestrini – dobbiamo comprendere a adeguarci al mondo nuovo che avanza velocemente. Oggi più che mai servono più disponibilità all’ascolto, entusiasmo verso il cambiamento, capacità di relazione con mondi diversi. Ma è necessaria anche una identità collettiva per rafforzare la dimensione della rappresentanza politica dei nostri associati, per costruire una rete efficace”.

