È in programma per il prossimo 2 dicembre il workshop su “Interventi di contenimento e radicazione” nell’ambito delle iniziative del programma di cooperazione “Interreg Italia Malta” e del progetto “Fast” finanziato per contrastare la diffusione delle specie aliene invasive che arrecano danni alla biodiversità della Sicilia e dell’arcipelago maltese.

L’evento si svolgerà presso la sala conferenze del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente partner del progetto, a partire dalle ore 9:30.

Salva