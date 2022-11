Prefettura, allerta meteo. Unità Opertiva di Monitoraggio

Alle ore 9:30, presieduta dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri,

è stata attivata, presso questa Prefettura, una unità operativa di monitoraggio sulle criticità metereologiche a seguito dell’allerta meteo regionale per condizioni meteo avverse.

L’unità operativa ha visto la presenza dei rappresentati della Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale di Ragusa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della locale Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Protezione Civile regionale.

Sul piano operativo risultano attivate 4 squadre di protezione civile, l’impiego di personale della polizia Municipale e due squadre di volontari per il Comune di Ragusa, due squadre a Ragusa ed una a Modica di personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, più altre due squadre in pronta partenza, 2 squadre a Modica, 1 a Pozzallo, 1 a Monterosso Almo, 1 a Santa Croce Camerina, 1 ad Acate, 2 a Chiaramonte, 1 a Vittoria di personale della Protezione Civile regionale.

Anche gli altri Comuni della Provincia con proprio personale stanno monitorando le situazioni a rischio idraulico e idrogeologico.

L’evoluzione della situazione metereologica è costantemente seguito.

