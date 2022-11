Monterosso. Giornata internazionale contro violenza sulle donne

Oggi si celebra la Giornata Internazionale per lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. L’Arci di Monterosso Almo ha organizzato per questo

questo pomeriggio con inizio alle 17,30 nei locali del Centro Giovanile una manifestazione. I lavori saranno coordinati da Concetta Speranza. Relazioneranno Lisa ludice, presidente Casa

delle Donne Ragusa «Lo Sportello Ascolto Antiviolenza e il Sostegno alle donne»;

Cristina Sanzaro, presidente C.a.v. Work in Progress, Floridia «La casa rifugio per donne vittime, esperienze e impegno»; Gianna Dimartino, vice presidente Casa delle Donne

Ragusa «Violenza di genere e discriminazione nei

luoghi di lavoro»; Pinella Miano, assistente sociale Work in Progress «La presa in carico di

una donna vittima di violenza». Verranno letti dei brani a cura di Arci Teatro.

